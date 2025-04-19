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Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. (53) idaresindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil İzmir istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Fadime Azman'a çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Azman kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Azman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Uşak
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