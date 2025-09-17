HABER

Uşak'ta sır ölüm! Cansız bedenini annesi buldu

Uşak’ta kendisinden haber alınmayan genç, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olay, Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan anne Elvan Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü.’yü (25) hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yiğit Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

