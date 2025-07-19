Uşak’ta tırın dorsesi alev alev yandı

Yangın, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. (59) idaresindek tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dorse kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, bir süre İzmir-Uşak Karayolu trafiğe kapatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır