Uşak'ta trafik kazası! Karı- koca ağır yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir karayolu, Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan M.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete ilerleyen K.G. (25) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Otomobilde sıkışan sürücü M.Ö. ile yanındaki eşi F.Ö., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. ve eşi tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır