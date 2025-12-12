HABER

Uşak'ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan üç yayaya otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Mehmet K. (80) ile Ramazan D. (83) ve eşi Ayşe D. (75) yaşamını yitirdi. Ahmetli köyü yakınlarında gerçekleşen olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetli köyü yakınlarında meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 1

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTILAR!

Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay'a (75) çarptı.

Uşak ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 2

Çarpmanın etkisiyle yayalar savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet K. ve Ayşe D.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ramazan D. ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan D. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uşak ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 3

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Karaman ve Ayşe D.'nın cenazeleri Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 4

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Eşme istikametinden Uşak istikametine ilerleyen otomobilin, köy yakınlarına geldiği sırada karşıdan karşıya geçen 4 yayadan 3'üne çarptığı ve yayaların savrulduğu anlar yer aldı.

Uşak ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 5

Uşak ta yol ortasında feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

