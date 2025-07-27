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Uşak'tan acı haber! Şantiyede toprak altında kalan 2 kişi can verdi; iş yeri sahipleri gözaltında

Uşak'ta bir şantiyede toprak kayması meydana geldi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yarandı. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi ise gözaltına alındı.

Uşak'tan acı haber! Şantiyede toprak altında kalan 2 kişi can verdi; iş yeri sahipleri gözaltında

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 4 kişi toprak altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yaşar D, H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Toprak Uşak beton şantiye
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