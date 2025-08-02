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Uşak Valisi Aktaş esnaflarla bir araya geldi

Uşak Valisi Naci Aktaş, Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Uşak Valisi Aktaş esnaflarla bir araya geldi

Uşak Valisi Naci Aktaş, Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında çarşı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Vali Aktaş, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet veren bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aktaş, samimi bir ortamda hasbihal etti.
Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Vali Aktaş, "Hem il merkezinde hem de ilçelerde sık sık esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Halkımızla doğrudan temas kurmak, sorunlarını yerinde dinlemek ve birlikte çözüm yolları aramak bizim için çok önemli. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Uşak
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