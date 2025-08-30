Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Program Vali Aktaş, Başkan Yalım ve Garnizon Komutanı Benli’nin çelenk sunumuyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Naci Aktaş, valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Meydanda devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Türk Silahlı Kuvvetleri adına Asteğmen Yusuf Özel’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Tören şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

(İHA)