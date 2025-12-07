HABER

Otomobil yan yattı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil yan yattı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Yaşar Karaaslan idaresindeki otomobil, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yaşar Karaaslan ile araçta yolcu olarak bulunan Elife, Hatice Azra ve Gülperi Karaaslan yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman
