Son dakika | 7 kez hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek yeniden cezaevinde

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklu bulunuyor. Kendisi 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

7 KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde kalan Böcek dün gece saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle 7. kez hastaneye kaldırılmıştı.

HASTANEDEN CEZAEVİNE DÖNDÜ

Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek, Sözcü TV'de yer alan habere göre hastaneden çıkarıldı. Böcek yeniden cezaevine gönderildi.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUYLA MÜCADELE EDİYOR

Muhittin Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını paylaşmıştı.