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Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Uşak’ta bariyere çarpması sonucu takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu Yenierice köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. (38) idaresindeki 06 RE 202 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 1

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi C.Ç. (35), çocukları A.Ç. (16) ve A.Ç. (14), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 2

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 3

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 4

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 5

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 6

Uşak’ta takla atarak karşı şeride geçen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı 7
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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