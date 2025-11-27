HABER

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 2 bin 634 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 401 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği düşünülen 19 bin 950 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uşak
