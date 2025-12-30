HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uşak’ta zehir tacirliği yapan şahıs tutuklandı

Uşak’ta jandarma ekipleri zehir tacirliği yapan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak’ta zehir tacirliği yapan şahıs tutuklandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte zehir tacirliği yapan bir şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri zehir tacirliği yapan İ.G. (29), ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 3 adet kapıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 270 adet lyrica uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? Altın değerinde uyarılar!Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? Altın değerinde uyarılar!
Yakalanmasa Türkiye'ye girecekti! Bir tırda 600 kilogram uyuşturucu yakalandıYakalanmasa Türkiye'ye girecekti! Bir tırda 600 kilogram uyuşturucu yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.