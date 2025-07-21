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Uşak’taki orman yangını kontrol altında

Uşak’taki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Uşak’taki orman yangını kontrol altında

Yangın, dün Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, ilk müdahale aracı, uçak ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesi gece boyu devam etti. Ekipleri havadan ve karadan uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, yangında 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesi engellenirken, 30 hektarlık ormanlık alan ise yangında zarar gördü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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