Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı gündem oldu

Dün gerçekleşen Üsküdar Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı İkinci Birleşimi'nde yaşananlar sosyal medyada ses getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EKREM İMAMOĞLU TEZAHÜRATLARI

CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın konuşması sırasında önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ekrem İmamoğlu için tezahürat yapılmaya başladı.

DEDETAŞ: "SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TEZAHÜRATININ YAPILMASINDAN RAHATSIZ OLMUYORUM"

Tezahürat yapanların salondan çıkarılması istenirken mikrofonu alan Dedetaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tezahüratının yapılmasından rahatsız olmuyorum. Burada kimsenin olacağını da düşünmüyorum" deyince alkış aldı.

Dedetaş daha sonra "Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adının anılmasından da kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum" diye devam edince yeniden alkışlar yükseldi.

"SİYASETE MALZEME EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Dedetaş'ın "Sayın cumhurbaşkanımızın isminin buralarda siyasete malzeme edilmesini de doğru bulmuyorum" sözleri üzerine bir kez daha alkışlar yükseldi.

Salonda dakikalar süren bu anlar sosyal medyada gündem oldu.