Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Üsküdar'da 2008 yılındaboğazı kesilerek öldürülen Müzeyyen Hiçgüngörmez'in (79) katili, polis kriminal laboratuvarının çalışmaları sonucu yıllar sonra tespit edildi. Şüphelinin, 2025 yılında yarı açık cezaevindeyken firar ettikten sonra yakalanması sırasında alınan örnekleri, cinayetin işlendiği evden alınan örnekler eşleşti. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli, Hiçgüngörmez’i öldürmek suçundan bir kez daha tutuklandı.

Hayrettin Çavuş Mahallesi'nde 2008 yılında meydana gelen olayda, Müzeyyen Hiçgüngörmez evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde Hiçgüngörmez'in evinin salonunda yarı çıplak bulunduğu, içeride tiner kokusu olduğu ve bir tiner kutusunun yanında iki çakmak olduğu tespit edildi. Ancak olayı gerçekleştiren şüpheliye ait bir iz bugüne kadar bulunamadı.

17 YIL SONRA BAŞKA OPERASYONDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışmalar sürerken, 1 Kasım 2025'te Eyüpsultan'da meydana gelen bir olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, ihbar üzerine Orhan B. gözaltına alındı. Operasyon sırasında silahıyla polise direnen şüpheli, yanlışlıkla kendini ayağından vurdu. Hastanede tedavisi süren Orhan B.'nin, Edirne Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi. Kan ve DNA örneği alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ; CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Şüpheli Orhan B.'den alınan örneklerin İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu, Müzeyyen Hiçgüngörmez'in öldürüldüğü daireden alınan biyolojik bulgularla eşleştiği belirlendi. Yapılan araştırmada Orhan B.'nin, 'birden fazla kişi ile yağma ve gasp' suçlarından 35 yıl 30 ay 40 gün hapis cezası aldığı ve Marmara 3 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla cezaevinden adliyeye getirilen Orhan B., sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı İstanbul
