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  4. Üsküdar'da akrabaların kentsel dönüşüm kavgası! Eşinin gözleri önünde acımadan öldürdü

Üsküdar'da akrabaların kentsel dönüşüm kavgası! Eşinin gözleri önünde acımadan öldürdü

29.01.2025 11:41
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29.01.2025 11:41
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Üsküdar'da iddiaya göre Talat Derici ve Ömer Derici arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlık vardı. İkili arasındaki son görüşmede de bu olay tartışma yarattı. Tartışma kısa sürede büyürken, Ömer Derici yanındaki silahla akrabası Talat Derici'yi eşinin gözleri önünde vurdu. Talat Derici hayatını kaybederken, Ömer Derici polisler tarafından yakalandı.

Olay, 24 Ocak'ta saat 15.10 sıralarında Çengelköy Lekeci Nuri Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Talat Derici ve Ömer Derici arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlık vardı.

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TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Ömer Derici, evin tapusunda babasının da hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Derici ile bir süredir tartışıyordu. Eşiyle birlikte yaşadıkları sitenin otoparkına girmek üzere olan Talat Derici'nin yanına gelen Ömer Derici konuyu tekrar tartışmaya başladı.

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AKRABASINI, EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURDU

Ömer Derici, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği silahı çıkararak akrabası Talat Derici'yi eşinin yanında vurdu. Saldırının ardından Ömer Derici kaçarken otomobilinden inmeye Talat Derici bir süre sonra yere yığıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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ÜSKÜDAR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Talat Derici yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talat Derici'yi vurduktan sonra kaçan Ömer Derici ise Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırgan Ömer Derici, 'Kasten Öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Kentsel dönüşüm akraba
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biri hapse diyeri mezara ne oldu yar olmadı ikinizede yazık
ne hapsi kime hapis adam enfazla 3 ay sonra dışarıda
heh kime kaldı şimdi dünya malı şimdi . biri komple yok oldu biri 10 sene yok oldu .
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