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Üsküdar'da gece kondu yangını söndürüldü

27.02.2025 16:32
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Üsküdar’da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

Üsküdar'da gece kondu yangını söndürüldü

Yangın, Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi İkinci Dere sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle gecekondudan yoğun dumanlar yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Üsküdar
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