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Üsküdar'da komşu tartışması cinayetle sonuçlandı: 1 ölü

Üsküdar'da komşular arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Üsküdar'da komşu tartışması cinayetle sonuçlandı: 1 ölü

Olay, 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında çöp atma meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından K.H. kaçarak cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye sığınırken kavganın diğer tarafından olan şahıs kokoreç dükkanındaki K.H.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı K.H.'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken şüpheli şahıs emniyet güçlerince teslim alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından kokoreç dükkanının etrafına şerit çekilerek önlem alındı ve inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Üsküdar
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