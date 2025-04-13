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Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde K.H. ile ismi öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda komşusundan kaçan K.H. çevredeki bir iş yerine sığındı.

Bu sırada iş yerinde komşusu tarafından bıçaklanan K.H. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan K.H, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin, emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavganın, kapı önüne dökülen çöp nedeniyle çıktığı iddia edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
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