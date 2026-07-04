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Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Üsküdar’da park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda uzun süre hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu 1

ARACIN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde çalışma yaptı.

Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu 2

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Üsküdar Otomobil
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