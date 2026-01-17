HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü

Üsküdar’da seyir halinde bulunan bir tırın üstünde taşınan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpıp düşmesi nedeniyle 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü

Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya takıldı.

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü 1

TIRIN ÜZERİNDEKİ EKSKAVATÖR TABELAYA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü 2

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü 3

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü 4

Üsküdar’da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesli tükenme tehlikesi altında! Mahsur kalan vaşak kurtarıldıNesli tükenme tehlikesi altında! Mahsur kalan vaşak kurtarıldı
Bakan Göktaş'tan Atlas'ın ailesine taziye telefonuBakan Göktaş'tan Atlas'ın ailesine taziye telefonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.