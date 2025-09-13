HABER

Üsküdar'da trafikte yol verme kavgası şiddete dönüştü! Sürücü, yan koltuktaki kadına biber gazı sıktı! Olay anı kameralara yansıdı...

İstanbul Üsküdar’da trafikte yaşanan yol verme tartışması, şiddet olayına dönüştü. Altunizade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, tartıştığı diğer aracın yan koltuğunda oturan kadının yüzüne biber gazı sıktı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, geçici görme kaybı yaşayan kadın, saldırgandan şikayetçi oldu. Detaylar haberimizde...

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kadının geçici görme kaybı yaşadığı ve saldırgan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Altunizade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti.

BİBER GAZINI YOLCU KOLTUĞUNDA OTURAN KADINA SIKTI!

Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı. Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 SAAT GÖRME KAYBI YAŞADI

Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık 3 saat görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Hastaneye giderek sağlık raporu alan kadın ile yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Öte yandan olay sırasında saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda çocuğunun da bulunduğu iddia edildi. Kadın, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirtti.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

