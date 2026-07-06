HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ve 106 bin 800 TL ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz’da Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen bölgede gerçekleştirilen fiziki takipte şüpheli şahısların koordineli şekilde hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilirken; yapılan operasyonla birlikte U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan kontrollerde 1 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, devam eden çalışmalarda bağlantılı oldukları ikamet adresi tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 101 paket halinde satışa hazır marihuana, 500 gram preslenmiş marihuana, 900 gram marihuana, 47 paket kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 106 bin 800 TL ve 1 adet satış kayıtlarının bulunduğu ajanda ele geçirilirken, toplamda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan U.B. isimli ’TCK 191’ suçundan tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, O.O.Y. ve Y.M.O.Y. isimli şahıslar ise ’TCK 188’ suçundan 02.07.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arızalanan tekne, çekilirken kısmen battıArızalanan tekne, çekilirken kısmen battı
Van’da yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattıVan’da yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.