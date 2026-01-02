HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştu

Üsküdar’da soğuk ve kar yağışlı havanın ardından lodos etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle Salacak Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştu

Kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte lodos yönlü rüzgarlar etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili’nde dalga boyu yükselirken, zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştu 1

SAHİL BOYUNCA DALGALAR OLUŞTU

Lodosun etkisiyle sahil boyunca oluşan dalgalar dikkat çekerken, Kız Kulesi’ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştu 2

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralıRestorana tüfekle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Ukrayna'nın Herson'daki İHA saldırısında ölü 28'e yükseldiUkrayna'nın Herson'daki İHA saldırısında ölü 28'e yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Fırtına Lodos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.