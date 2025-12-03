Üsküdar’da börekçiye dalan İETT otobüsünün o anları kamerada

İstanbul Üsküdar’da seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan börekçiye daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar oluşurken 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgileri göre kaza, Bulgurlu Mahallesi Karlıdere Caddesi’nde meydana geldi. İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ilk önce bir otomobile ardından börekçiye daldı. Kazada otobüs şöförü ile araç içerisinde bulunan üç yolcu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde İETT otobüsünün ilerlediği ve kavşakta dönmekte olan bir otomobile çarptıktan sonra börekçiye doğru gittiği görüldü.

Kaynak: İHA