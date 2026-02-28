HABER

Üsküdar’daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar Bulgurlu Caddesi’nde otomobilin iş yerine daldığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar Bulgurlu Caddesi’nde otomobilin iş yerine daldığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın virajı alamayarak hızla savrulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada,otomobilin virajı alamayarak kaldırıma çıktığı ve iş yerinin camını kırarak içeri girdiği görülüyor. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşların hızla olay yerine koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

