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Uskumrunun faydaları nelerdir? Uskumru balığı neye iyi gelir?

Besin değeri yüksek olan pek çok farklı yiyecek türü vardır. Deniz mahsulleri de bu yiyecek türleri arasında bulunur. Deniz mahsulü denildiğinde ilk akla gelen balıklardır. Uskumru sağlıklı beslenmede önemli bir rol oynayan balık çeşitlerinden biridir. Bilimsel ismi "scomber scombrus" olan bu balık, ayrıca uskumrugiller ailesine de adını vermiştir. Genellikle ılıman sularda yaşayan bu balık, hem ekonomik hem de besleyici olmasıyla bilinir. Peki, uskumrunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir?

Uskumrunun faydaları nelerdir? Uskumru balığı neye iyi gelir?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Uskumrunun faydaları nelerdir?
  • Uskumru balığı neye iyi gelir?
  • Uskumru haftada kaç kez yenir?
  • Uskumru faydaları ve zararları

Uskumru balığına ülkemizde de rastlamak mümkündür. Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde bu balığa ulaşım sağlanabilir. Çizgili deseni ve parlayan sırtı ile öne çıkan bu balık aynı zamanda oldukça lezzetlidir. Yüksek yağ oranıyla da sofraların vazgeçilmezi haline gelen uskumru aynı zamanda zengin bir içeriğe sahiptir. Düzenli olarak yendiğinde insan sağlığına sayısız katkısız vardır. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde daha rahat bulunabilen ve tüketilebilen bir balık türüdür.

Uskumrunun faydaları nelerdir?

Uskumru besin değeri yönünden oldukça zengin bir balıktır. İçeriğinde Omega 3 yağ asitlerinden B12 vitamini, D vitamini gibi vitaminlere, fosfor, selenyum minerallerinden proteine kadar önemli maddeler bulunmaktadır. Ayrıca protein oranı yüksektir, bu da kas gelişimini ve dokuların onarımını desteklemekte de bir hayli etkilidir. Genel olarak uskumrunun faydaları ise şöyledir:

  • İçerdiği B12 vitamini sayesinde beyin sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Kandaki kötü kolesterolü düşürücü etkisinden kaynaklı kalp dostudur.
  • Beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve zihinsel performansı artırır.
  • Bünyesindeki D vitamininden kaynaklı kas sağlığını korur ve kemik gelişimini destekler.
  • Cilt hücrelerini yenileyici özelliği vardır.
  • Kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olabilir.
  • Vücutta görülen iltihaplanmaların azalmasında etkilidir.
  • Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.
  • Yorgunluk ve halsizliğe karşı enerji verir.

Uskumru balığı neye iyi gelir?

Uskumru, özellikle kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. İçeriğinde bulunan EPA ve DHA adlı omega 3 yağ asitleri sayesinde damar sertliğini önlemeye yardımcı olur. Düzenli uskumru tüketimi, kalp krizi riskini azaltabilir. Beyin fonksiyonları üzerinde de olumlu etkisi büyüktür. Çocuklarda zihinsel gelişime, yetişkinlerde ise konsantrasyon ve hafıza performansına katkı sağlar.

Ayrıca içerdiği yüksek protein sayesinde sporcular ve aktif bireyler için ideal bir besindir. D vitamini bakımından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamayan bireyler için uskumru tam bir D vitamini kaynağıdır. Cilt hücrelerini yenilemesi, sivilce ve egzama gibi sorunların azalmasına da yardımcı olur.

Uskumru haftada kaç kez yenir?

Günümüzde pek çok uzman genel olarak balık tüketiminin haftada en az 2 kez olması gerektiğini belirtir. Uskumru da bu öneriye dâhil edilen en faydalı balıklardan biridir. Haftada 2 ya da 3 porsiyon tüketimi sağlandığında vücudun ihtiyacı olan omega 3 desteğini alır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta balığın hem taze hem de doğru pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanmış olmasıdır.

Izgara, buğulama veya fırında pişirmek en sağlıklı pişirme yöntemlerindendir. Kızartma yöntemi, hem besin değerini azaltır hem de kalori miktarını artırır. Ayrıca uskumruyu limon ve yeşilliklerle birlikte tüketmek, sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

Uskumru faydaları ve zararları

Her besinde olduğu gibi uskumrunun da aşırı tüketimi bazı yan etkiler doğurabilir. Özellikle fazla miktarda ve sık aralıklarla tüketilmesi, vücutta cıva birikimine neden olabilir. Bu durum özellikle hamileler ve küçük çocuklar için risk oluşturabilir. Bu yüzden tüketim sıklığına dikkat edilmelidir.

Ayrıca uskumru bazı kişilerde alerjik reaksiyonların görülmesine sebebiyet verebilir. Balık tüketimi sonrası kaşıntı, kızarıklık veya mide rahatsızlığı oluşabilir.

Salamura edilmiş uskumru balığında yüksek miktarda sodyum maddesi bulunur. Bu durum vücuda fazla tuz alımı sağladığından tansiyonu yükseltebilir.

Uskumru faydaları ve zararları olan balıklardan biridir. Burada önemli olan doğru miktarda ve uygun şekilde pişirilerek tüketilmesidir.

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