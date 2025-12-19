HABER

Üsküp'te TİKA'nın desteğiyle meslek lisesindeki sınıflar onarılarak donatıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan meslek lisesindeki sınıfları onararak donanım desteğinde bulundu. TİKA Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova tarafından, Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul edildi.

Zdravko Cvetkovski İnşaat ve Mimarlık Meslek Lisesi'ndeki proje teslimat programı, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Birinci Müsteşarı Anıl Kayalar, lise yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

TİKA Başkanı Eren, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Kuzey Makedonya'da 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bunların 460'tan fazlası eğitim projesi. Bu eğitim projelerinde 146.000'den fazla öğrenciye katkı sağladık." dedi.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 20 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Eren, kurumun bu sürede 34 okulun tadilat ve tefrişatını yaptığı, 14 okulu da sıfırdan inşa ettiği bilgisini verdi.

Üsküp te TİKA nın desteğiyle meslek lisesindeki sınıflar onarılarak donatıldı 1

Eren, şunları dile getirdi:

"Bu 20 seneye 1300 projeyi sığdırmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda burada mimarlık ve inşaat bölümünde okuyan lise öğrencilerine yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada iki tane mimari tasarım sınıfını öğrencilerimiz için tefriş ettik. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin kullanacağı uygulamaların da içerisinde olduğu 45 bilgisayarı bu okula hibe etmiş olduk."

Lise Müdürü Jasminka Bosheva da son aylarda yapılan çalışmalarla öğrenciler için sağlanan bu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Bosheva, "Bize modern bir sınıfın nasıl olması gerektiğine dair bir yön veya yol haritası verdiniz. Öğrencilerimiz, sınıfların açılmasını sabırsızlıkla beklediler." dedi.

TİKA Başkanı Eren, TİKA Üsküp Ofisi'nin 20. kuruluş yılı ve 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova tarafından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul edildi.

Siljanovska-Davkova, TİKA'nın uzun yıllardır Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek hayata geçirdiği projelerin eğitim, sağlık ve kültürel altyapının güçlendirilmesine önemli destek sağladığını vurguladı.

İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, dostluk ve ortak değerlere dayandığını belirten Siljanovska-Davkova, özellikle toplumsal faydayı önceleyen sosyal projelerin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Türkiye'yi Kuzey Makedonya'nın dostu ve stratejik ortağı olarak nitelendiren Siljanovska-Davkova, Türkiye'nin geçmişten bugüne ülkesinin yanında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, TİKA Başkanı Eren'i görevinden dolayı tebrik ederek, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi ve iki ülke arasındaki verimli işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayan tüm alanlarda sürmesini diledi.

TİKA Başkanı Eren de tarihi, kültürel ve insani bağların asırlardır yaşatıldığı Rumeli coğrafyasının önemli merkezlerinden Üsküp'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasında kalkınma odaklı işbirliklerinin karşılıklı anlayış ve ortak gelecek vizyonu çerçevesinde ele alındığını ifade etti.

Eren, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lutkov ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Darko Kostadinovski ile de bir araya geldi.

