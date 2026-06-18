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Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin üst araması sırasında 2 kişiye 'kötü muamelede' bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi.

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma! 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İddiaya göre, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üst araması sırasında yaşanan görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma! 2

İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI

Üst araması yapılan kişilerden birinin iç çamaşırına kadar soyunup, ekipteki memurlarla tartıştığı anlara ait görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polisler hakkında 'kötü muamele' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Mersin
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