Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İddiaya göre, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üst araması sırasında yaşanan görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI

Üst araması yapılan kişilerden birinin iç çamaşırına kadar soyunup, ekipteki memurlarla tartıştığı anlara ait görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polisler hakkında 'kötü muamele' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır