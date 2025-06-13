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İsrailli üst düzey yetkili açıkladı: '14 gün sürecek kapsamlı askeri bir planlama'

İsrail'in İran’ın nükleer programı, askeri liderliği ve füze cephaneliğine yönelik başlattığı operasyonun birkaç günde sona ermeyeceği bildirildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, 14 gün sürecek kapsamlı bir askeri planlama yapıldığını açıkladı.

İsrailli üst düzey yetkili açıkladı: '14 gün sürecek kapsamlı askeri bir planlama'
Cansu Akalp

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı çok boyutlu askeri operasyonun kısa vadeli bir saldırıdan ibaret olmadığı öne sürüldü. İsrailli üst düzey bir yetkili, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada operasyonun 14 günlük bir sürece yayıldığını ve planlamanın bu doğrultuda yapıldığını duyurdu.

AMAÇ: TEK DALGADA SONUÇ ALMAK DEĞİL

Yetkilinin açıklamasına göre, İran’ın nükleer altyapısına ciddi bir zarar vermek ve aynı anda askeri liderlik ile füze kapasitesini hedef almak, tek seferlik saldırılarla mümkün değil. Bu nedenle İsrail, daha geniş ve sürdürülebilir bir operasyon konseptiyle hareket ediyor.

Operasyonun sadece nükleer tesislerle sınırlı olmadığı vurgulanıyor. İsrail aynı anda İran’ın askeri komuta kademesini ve füze stoklarını da hedef alarak, olası bir İran misillemesini baştan engellemeyi amaçlıyor.

İsrailli yetkiliye göre, bu operasyonel yaklaşım daha önce Lübnan’daki İran müttefiki Hizbullah’a karşı da uygulandı. O dönemde örgütün lider kadrosu hedef alınmış, silah kapasitesi zayıflatılmış ve ardından bir çözüm zemini oluşturulmuştu. Benzer bir senaryonun İran için de geçerli olabileceği belirtiliyor.

Yetkili, devam eden askeri kampanyanın, sonunda tarafları bir tür anlaşmaya ya da müzakere sürecine zorlayabileceğini ifade etti. Ancak bu süreçte İran’ın vereceği yanıt ve bölgedeki gelişmeler belirleyici olacak.

"UZUN SÜRECEK OPERASYONA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirterek "Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisini hedef aldıklarını söyleyen Defrin, bu tesisi "önemli ölçüde vurduklarını" savundu. Defrin, İran'ın saldırılara misilleme yapmayı planladığını, Tahran'ın bu planlarını "takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını" aktardı.

BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLENDİ!

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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