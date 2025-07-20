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Üst geçitteki genci ikna etmeye çalışan polis asansör boşluğuna düşerek yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üst geçide çıkan bir genç, ekiplerin yoğun çabası sonucu ikna edilerek indirilirken, bu sırada dengesini kaybeden bir polis memuru asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Üst geçitteki genci ikna etmeye çalışan polis asansör boşluğuna düşerek yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Şirinkuyu Mahallesi’ndeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir genç, üst geçidin korkuluklarına çıkarak atlamak istedi. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üst geçitteki genci ikna etmeye çalışan polis asansör boşluğuna düşerek yaralandı 1

Bölge güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yapılan görüşmeler sonucu genç ikna edilerek üst geçitten indirildi. Ancak bu esnada, bir polis memuru dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan polis, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Şanlıurfa
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