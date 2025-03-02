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  4. Üst üste kırmızı ışık ihlali! Hayatları böyle tehlikeye attı

Üst üste kırmızı ışık ihlali! Hayatları böyle tehlikeye attı

02.03.2025 11:25
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Elazığ’da bir sürücü üst üste kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar başka bir aracın kamarasına yansıdı.

Üst üste kırmızı ışık ihlali! Hayatları böyle tehlikeye attı

Elazığ’da bir sürücü, Cahit Dalokay Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda üs üstte kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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