Üst üste kırmızı ışık ihlali! Hayatları böyle tehlikeye attı

Elazığ’da bir sürücü, Cahit Dalokay Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda üs üstte kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti.
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