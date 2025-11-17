Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"

Bir il, yaşanan feci olaylarla yaşamını yitiren üniversite öğrencilerini konuşuyor. Aydın'da 5 öğrencinin farklı zamanlarda ve farklı korkunç şekillerle hayattan kopması hem üniversite öğrencilerini hem de bir koca şehri endişelendiriyor...

KORKUNÇ KAZADA SILA VE SELİM HAYATTAN KOPTU

Aydın Koçarlı'da 9 Mayıs'ta Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ile Sıla Karabacak (20), ders çıkışında Koçarlı ilçesinden il merkezine dönmek için motosikletle yola çıktı.

Hız tutkunu olan Selim Ateş, idaresindeki yarış motosikletinin gazına bastı. Bahçesinden dönen ve Koçarlı istikametine seyir halindeki Mesut Küçük yönetimindeki traktör, bu sırada karşı yönden hızla gelen Selim Ateş'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki motosiklet traktöre ok gibi saplandı.

Üç kişi de olay yerinde can verdi. Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Sıla Karabacak'ın Manisa'da, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Selim Ateş ise Yalova'da toprağa verildi.

SİLAHTA HEM BÜŞRA'NIN HEM KORKMAZ'IN İZLERİNE RASTLANDI

Nazilli'de 30 Mart günü bir evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin'in ölümü, kampüste ilk büyük şoku yarattı. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Büşra'nın ölümünde tutuklanan sevgilisi Özcan Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

"HER ŞEY BİTTİ BÜŞRA..."

Kriminal raporlar, Büşra'nın bitişik atış mesafesinden vurulduğunu, tabancada ve sanığın kıyafetlerinde atış artıkları bulunduğunu ortaya koydu. DNA incelemesinde, olayda kullanılan silahta hem Büşra'nın hem Korkmaz'ın izlerine rastlandı. İddianameye göre Korkmaz'ın olay gecesi Büşra'ya attığı "Her şey bitti Büşra... Artık bitmiştir" mesajı da dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Savcılık, intihar ihtimalinin beden pozisyonu, mesajlar ve delillerle örtüşmediğini belirtti. Korkmaz ise "Büşra'yı incitmedim" diyerek suçlamayı reddetti.

19 YAŞINDAKİ MELİSA ÖLÜ BULUNDU

Aydın Efeler'de 11 Kasım'da bir evde arkadaşlarıyla alkol alan 19 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşları tarafından yatağında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Evde yapılan incelemede kan izi bulunmazken genç kızın bedeninde darp izine rastlanmadı. Melisa'nın saatlerce odasında hareketsiz kaldığı, sabah kontrol edildiğinde hayatını kaybettiği belirlendi. Enerji içeceği-alkol karışımı şüphesi üzerinde durulurken, iki arkadaşı ifadeye alındı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek.

TESLİME'NİN ÇIĞLIĞI MEKTUPTAN ÇIKTI

Efeler'de 7 Ağustos'ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümü, olayın ilk anında "intihar" olduğu sanıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe, işin rengi değişti. Teslime'nin erkek arkadaşı Efehan Fidan tutuklandı. Fidan'ın evinde kitapları arasında bulunan, Teslime'nin kendi el yazısıyla yazdığı 20 Mart tarihli mektup, ortaya sarsıcı bir tablo çıkardı. Mektupta genç kız, yaşamının Aydın'a geldikten sonra nasıl kabusa döndüğünü anlatıyordu. "Bağımlı oldum... Sonra kuryelik yaptım. Güvendiğim insanlar bana işkence etti. Kimliğimi bile aldılar. Artık ben ben değilim. Neşemi, hayatımı elimden aldılar." Mektupta bazı kişilerin isimleri de geçerken, savcılık mektubun cinayet dosyasına ışık tutabileceğini değerlendiriyor.

