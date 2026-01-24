HABER

Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Bodrum'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişinin katıldığı görüldü.

1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Fatma Girik, yaşamının son dönemlerini Bodrum'un Torba Mahallesi'nde geçirdi.

Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam ın yıldızı 10 kişiyle anıldı 1

USTA OYUNCUYA BÜYÜK VEFASIZLIK

Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden sanatçı defnedildiği Torba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ile Bodrum Belediyesi görevlileri katıldı.

Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam ın yıldızı 10 kişiyle anıldı 2

"ARIYORUZ, ÖZLÜYORUZ"

Anma törenine yaklaşık 10 kişi ile 8 basın mensubunun katılması dikkat çekti. Törende Fatma Girik ve aynı mezarlığa defnedilen Girik'in annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ile sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi.

Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam ın yıldızı 10 kişiyle anıldı 3

