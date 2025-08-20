HABER

Ustanın milyonluk kazası Türkiye gündemine oturmuştu! Ferrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Melih Kadir Yılmaz

Oto tamir ustası Hakan Yılmaz'ın geçen günlerde Ferrari marka lüks arabayla yaptığı kaza gündem oldu. Değeri yaklaşık 17 milyon lira olan araç perte çıkarken usta Yılmaz zararı ödeyeceğini söyledi. Öte yandan hurdaya dönen aracın tamire gitmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçen günlerde Büyükçekmece'de meydana gelen bir kaza Türkiye gündemine oturmuştu. Oto tamir ustası olan Hakan Yılmaz, tamir ettiği Ferrari marka lüks araç ile test sürüşü yaptı.

Ustanın milyonluk kazası Türkiye gündemine oturmuştu! Ferrari nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 1

17 MİLYONLUK ARAÇLA KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Yılmaz, değeri yaklaşık 17 milyon lira olan araçla köprü ayağına çarptı. Kaza kısa sürede gündem olurken, zararı kimin karşılayacağı ise merak konusu olmuştu.

Ustanın milyonluk kazası Türkiye gündemine oturmuştu! Ferrari nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 2

OTO TAMİR USTASI ZARARI KARŞILAYACAK

Sosyal medyada 100 bin takipçisi olan Hakan Yılmaz, konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Müşterisini mağdur etmeyeceğini ifade eden Yılmaz, "Aracı satın alacağım, bedelini nakit ödeyeceğim" dedi.

Ustanın milyonluk kazası Türkiye gündemine oturmuştu! Ferrari nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 3

ARACIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan milyonluk kazayla ilgili olarak yeni bir detay daha ortaya çıktı. Lüks aracın tamire gitmeden önceki son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ustanın milyonluk kazası Türkiye gündemine oturmuştu! Ferrari nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4

"HER HİKAYENİN SONU MUTLU BİTECEK DEĞİL"

Paylaşımda 13.08.2025 tarihinde Ferrari almak için Ankara'ya gittiğini aktaran aracın sahibi "Her hikayenin sonu mutlu bitecek değil" dedi.

