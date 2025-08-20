Ustanın milyonluk kazası Türkiye gündemine oturmuştu! Ferrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Geçen günlerde Büyükçekmece'de meydana gelen bir kaza Türkiye gündemine oturmuştu. Oto tamir ustası olan Hakan Yılmaz, tamir ettiği Ferrari marka lüks araç ile test sürüşü yaptı.
Sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Yılmaz, değeri yaklaşık 17 milyon lira olan araçla köprü ayağına çarptı. Kaza kısa sürede gündem olurken, zararı kimin karşılayacağı ise merak konusu olmuştu.
Sosyal medyada 100 bin takipçisi olan Hakan Yılmaz, konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Müşterisini mağdur etmeyeceğini ifade eden Yılmaz, "Aracı satın alacağım, bedelini nakit ödeyeceğim" dedi.
Öte yandan milyonluk kazayla ilgili olarak yeni bir detay daha ortaya çıktı. Lüks aracın tamire gitmeden önceki son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımda 13.08.2025 tarihinde Ferrari almak için Ankara'ya gittiğini aktaran aracın sahibi "Her hikayenin sonu mutlu bitecek değil" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum