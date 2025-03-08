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  4. Üstünden silah çıktı! Karaköy'de korsan otoparkçılara denetim yapıldı

Üstünden silah çıktı! Karaköy'de korsan otoparkçılara denetim yapıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 10:49
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Karaköy'de sivil trafik ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde yoldaki dubalara el konuldu. Korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin üstünde ise ruhsatsız tabanca ele geçilirdi.

Üstünden silah çıktı! Karaköy'de korsan otoparkçılara denetim yapıldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri ile zabıta ekipleri tarafından 24 Şubat'ta Beyoğlu Karaköy Necatibey Caddesi'nde korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan variller ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

ISTANBUL--KARAKOYDE-KORSAN-OTOPARKCILAR_600369_177693

KORSAN OTOPARKÇIDAN SİLAH ÇIKTI

Denetimde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Yusuf Ö. (30), Serkan A. (42) ve Yunus A. (24) gözaltına alındı. Yunus A.'nın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında ifadelerinin alınması sonrasında 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem yapıldı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Yunus A.'ya 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ayrıca işlem yapıldı. Yapılan denetim ise kameralara yansıdı.

ISTANBUL--KARAKOYDE-KORSAN-OTOPARKCILAR_600378_177693

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik denetim
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