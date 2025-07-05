Usulsüz işlemi reddeden doktora şiddet! Kask fırlattılar, yüzüne parke taşı attılar!

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde oğlu adına hasta olmadan usülsüz olarak ilaç yazdırmak isteyen kadın tehditler savurmasının ardından ilaç yazdırmaya ‘gelemeyen’ 2 oğlunu çağırdı. Tıp merkezine gelen saldırganlardan biri ise doktora kaskla vurdu.

Ekol TV muhabiri Büşra Seyis'in özel haberine göre, sağlıkta şiddetin adresin bu defa İstanbul’un Bağcılar ilçesi oldu. Usulsüz ilaç yazmayı reddeden 33 yıldır görevini sürdüren Doktor Tolga Öztürk, kasklı saldırıya uğradı.

DOKTORA TEHDİTLER SAVURDU

55 yaşındaki kadın TIP merkezine gelerek oğluna ilaç yazdırmak istedi. Ancak oğlu yanında değildi. Doktor Tolga Öztürk, hasta olmadan ilaç yazılamayacağını belirterek yasal uyarıda bulundu. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya kadın, Doktor Tolga Öztürk’e tehditler savurdu.

İLAÇ YAZDIRMAYA DEĞİL DARBETMEYE GELDİLER!

İstediği olmadığı için öfkelenen kadın elindeki telefon ile çekim yapmaya devam ederek tıp merkezinin yanındaki sokağa geldi. Usulsüz ilaç yazdıramadığı için öfkelenen kadın 2 oğluyla tıp merkezine yeniden geldi.

ANNE VE 2 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Kadının 2 oğlu ile Doktor Tolga Öztürk arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyürken saldırganlardan biri doktora kask ile vurdu. Darp edilen doktor saldırganlardan şikayetçi olurken anne ve 2 oğlu gözaltına alındı.

"PARKE TAŞINI ATTILAR"

Doktor Tolga Öztürk, “Boşa düştüm o arada. Kask varmış, motorla gelmiş. Kaskı daire çizerek bana salladı. ‘Usulsüz bir işlem bakın hanımefendi’ dedim. ‘Hasta olmadan ilaç yazılmıyor bu kanun’ dedim. ‘Bekle, 2 oğlumla birlikte burayı basacağız ve gününü göstereceğiz senin’ dedi ve koşarak kaçtı gitti. Geri gelmişler parke taşını attılar, burnum biraz kanamaya başladı” ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALARINI İSTİYORUM"

Yaşananlara tepki gösteren Öztürk, “İlaç yazdırmaya gelmeyen 18 yaşındaki oğlu doktor dövmeye buraya geliyor. Tezata bakın. Halbuki biz onlar için varız. En ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Çünkü sağlıkta şiddet artık gerçekten önü alınamaz hale geldi” dedi.