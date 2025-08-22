HABER

Üşümezsoy, Marmara'daki o fay hattını işaret edip uyardı: "Risk orada, 1999'dan beri birikiyor"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin giderek artığını söyledi ve bir bölgeye işaret ederek, "Asıl risk o fay hattında 1999’dan beri birikiyor" diyerek uyarıda bulundu.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul ve Balıkesir Sındırgı'daki depremleri bilen Prof. Dr. Şener Üşümezoy, İstanbul'u bekleyen deprem riskine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bir fay segmenti üzerinde 1999'dan beri birikmiş olan enerjiye dikkat çeken Üşümezsoy, "Bu bölgede önemli ölçüde sismik boşlum (stress birikimi) oluştu" dedi.

"DOMİNO ETKİSİYLE MEYDANA GELDİ"

Üşümezsoy, bursadabugun.com adlı site için yaptığı değerlendirmede 17 Ağustos 1999 depreminin ardındaki tektonik durumu açıkladı. Üşümezsoy, "17 Ağustos depremi, tek bir fayın kırılmasından ziyade ardışık bir domino etkisiyle meydana geldi" dedi.

"STRES BİRİKİMİNE YOL AÇTI"

Üşümezsoy sonrasında ise "Sapanca'dan başlayan kırılma, Gölcük'te ana şoku yarattıktan sonra enerjisini Akyazı ve Karadere'ye aktararak Elmacık Dağları önünde stres birikimine yol açtı. Bu süreç, Yalova-Çınarcık hattında yüzlerce artçı depremle kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.

"ASIL RİSK ADALAR FAY HATTINDAN GEÇEN VE İKİ KITAYI BİRBİRİNDEN AYIRAN DOĞU KOLUDUR"

Üşümezsoy ayrıca Marmara'daki deprem riskinin yanlış yorumlandığını aktardı ve "Kuzey Anadolu Fayı ne Bursa Ovası'ndan ne de İznik Gölü'nden geçiyor. Marmara'daki asıl risk Adalar fay hattından geçen ve iki kıtayı birbirinden ayıran doğu koludur" şeklinde konuştu.

"GELECEKTE BÜYÜK TEHLİKE TAŞIYOR"

Üşümezsoy açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "1894 ve 1999'da kırılan da bu özel doğu koludur. Bu hat, 1894 ve 1999'da kırıldığı gibi gelecekte de büyük tehlike taşıyor"

