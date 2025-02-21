Ütüyle eşinin kafasına defalarca vurup, öldürmüştü! Cani adamın ifadesi 'pes' dedirtti...

Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların bulunmadığı sırada tartışma çıktı.

"ANNENİ ÖLDÜRDÜM, EVE GİT BAK"

Tartışma sırasında Hasan Dim, eşini darbederek öldürdü. Ardından evden çıkan Hasan Dim, mahallede bulunan kahvehanede çalışan oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak” diyerek uzaklaştı.

DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Eve giden oğlu, annesini hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Elif Dim'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

"GELMEYİN KENDİMİ KESERİM"

Olaydan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Hasan Dim, 3 gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletle kaçmaya çalışan Dim'i durdurup, teslim olmasını istedi. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, "Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm” dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

CANİ ADAM ÜTÜYLE BAŞINA DEFALARCA KEZ VURMUŞ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Hasan Dim hakkında hazırladığı iddianamede, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede, Elif Dim'in eşinin telefonla başka kadınla mesajını görmesi üzerine tartışma yaşadığı belirtilerek, Dim'in karısına tehdit ve küfürlü mesajlar gönderdiği kaydedildi. İddianamede, “Evin içerisinde elleriyle ve ütü ile maktulün baş bölgesine birçok kez vurduğu, maktulü evin banyo kısmına götürerek yine burada maktulü darbetmek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, şüphelinin savunmasında iki kez tokat attığını öldürme niyetinin olmadığını belirtmiş ise de; otopsi raporuna göre maktulün yüz ve baş bölgesinde yoğun darp izlerinin bulunması, olay yerinde sapı kırık taban kısmında kan izleri bulunan ütü bulunmuş olması ve olay yerinin dağınık olması, şüphelinin ifadesinde maktul uyanmayınca hemen 112'yi aradığını belirtmesine rağmen kamera görüntülerine ve 112 kayıtlarına göre evden ayrılarak oğlu A.E. Dim'i alıp saat 20.40'ta ikamete bıraktıktan sonra saat 20.42'de 112'yi aramış olması hususları nazara alınarak öldürme kastıyla hareket ettiğinin değerlendirildiği, yine şüphelinin maktule saat 16:44 sıralarında tehdit mesajı göndermiş olması nazara alınarak eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bu şekilde şüphelinin üzerine atılı 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunu işlediği kamera görüntüleri, imaj inceleme raporu, otopsi tutanağı, beyanlar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakta" denildi.

"İKİ TOKAT ATTIM"

Hasan Dim'in yargılanmasına Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, ölen Elif Dim'in babası Mustafa Yörük, annesi Nurgül Yörük, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve zaman zaman ağlayan Hasan Dim, ütü ile karısının başına vurduğunu kabul etmedi. Eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen Dim, "Eşim daha önce sanal bir oyunda bir kadınla konuştuğumu görünce bir tartışma yaşadık. Sonra aramız düzelmişti. Olayın olduğu gün de aynı konudan dolayı tartıştık. İşten eve gelince tartışma sonrası eşime tokat attım. Yere düştü, daha sonra oturur pozisyonda bana hakaret etti ve ikinci tokadı attım. Döndüm arkamı oradan çıkarken tepkisiz kaldığını gördüm ve geri döndüm. Baktığımda baygındı, kendisini ayıltmaya çalıştım ama ayıltamadım. Daha sonra kendisini banyoya götürdüm, yüzüne su tuttum ama yine ayılmadı. Sonra ambulansı aramak için motosiklette olan telefonumu almaya aşağı indikten sonra oğlumu arayıp iş yerinden onu almamı söyleyince onu alıp eve bırakıp motorla evden ayrıldım. Daha sonra ambulansı aradım. Olayın buralara gelmesini istemedim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Bazı haberlerde ütüyle eşimin kafasına vurduğum söyleniyor ama öyle bir şey olmadı. Ben asla tasarlayarak bu olayı gerçekleştirmedim" dedi.

Elif Dim'in annesi Nurgül Yörük, duruşmada göz yaşlarına hakim olamadı. Anne Yörük ile baba Mustafa Yörük, sanıkla kızlarının aralarının iyi olmadığını belirterek, zaman zaman tartışma yaşadıklarını anlatarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada çiftin çocukları A.E.D.'nin pedagog eşliğinde adli gözlem odasından yapılan bağlantı ile ifadesine başvuruldu. A.E.D., anne ve babasının zaman zaman tartışma yaşadığını belirterek, babasından şikayetçi olup olmama konusunda kararsız olduğunu söyledi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Tekirdağ Barosu'nun duruşmaya katılma talebini reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

"İYİ HAL İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK İÇİN ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANIYOR"

Elif Dim'in ailesinin avukatı Ferhat Gebeş, duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gebeş, "İlk duruşmada sanığın ifadesine başvuruldu. Sanık o aşamada, kollukta ve huzurda verdiği ifadelerde iyi hal indiriminden ve suç ve cezadan kurtulmaya yönelik çelişkili beyanlarda bulundu. Bunlardan örnek vermek gerekirse 112'yi ilk başta evdeyken aradığını söylüyor ama sonra oğlunu alıp eve bıraktıktan sonra 112'yi aradığını söylüyor. Ütü ile ilgili hiçbir konu olmamasını ifade etmesine rağmen, ütünün tabanında, elektrik prizinde buna yönelik olarak kan örnekleri var. Bunları bir anlamda suçu örtmeye ve baskılamaya çalışıyor. Diğer bir konu ise aslında evden ayrılmadan önce maktulün öldüğüne yönelik kuvvetli şüphelerimizin olduğu dosyadaki delillerle açıkça ortadadır. Burada yapılan savunma tamamen suçu perdelemek, suçtan kurtulmak ve iyi hal indiriminden faydalanmaya yönelik olarak bir süreçtir. Temennimiz Elif Dim cinayetinin son olması, artık buradan çıkacak sonucun kadın cinayetlerini önleyecek şekilde bir caydırıcılık arz etmesi'" dedi.

"KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN İSTİYORUZ"

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de, "Bugün Tekirdağ Barosu olarak yine bir kadın cinayeti davasına katılmak üzere adliyedeydik. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu başkanımız, üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile katıldık. Uzun bir dava oldu. Beyanlar alındı, buradaki amaç elbette maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve bu dava bir şekilde görülerek karara bağlanacak, meslektaşımın da dediği gibi bu cinayetlerin son olmasını istiyoruz, bu dava son olsun diyoruz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır