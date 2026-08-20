Üvey oğlu tarafından öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana geldi. Üvey oğul A.Y.F. (15), 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez'i (45) silahla boynundan vurdu.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÜVEY BABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ağır yaralanan Dönmez için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Aziz Dönmez, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi, Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kazımpaşa Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden Dönmez'in 31 Temmuz'da düzenlenen törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır