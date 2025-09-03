Uyarı e-postaları gelmeye başladı! YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber

Aylık 159,99 TL olan YouTube Premium Aile planı, reklamsız YouTube ve YouTube Music erişimini en fazla 5 kişiyle paylaşmanıza olanak tanıyor. Resmi olarak bu kişilerin aynı çatı altında yaşıyor olması gerekiyordu, fakat YouTube bu kuralı pek katı şekilde uygulamıyordu. Görünüşe göre bu durum artık değişiyor.

YOUTUBE E-POSTA UYARILARI GÖNDERMEYE BAŞLADI

Bir Android Police okuyucusunun aktardığına göre YouTube, aile planı yöneticisiyle aynı evde yaşamayan üyelerin bulunduğu Premium Aile hesaplarını aktif olarak işaretlemeye başladı.

Bazı kullanıcılar, “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” konu başlıklı uyarı e-postaları almaya başladı. Mesajda, eğer YouTube sistemleri sizin plan yöneticinizle aynı fiziksel adreste olmadığınızı tespit ederse, 14 gün içinde Premium erişiminizi kaybedeceğiniz belirtiliyor. Buna göre işaretlenen üyeler aile grubunda kalmaya devam edecek ancak Google desteğiyle uygunluklarını doğrulamadıkları sürece yalnızca reklamlı YouTube izleyebilecekler.

YouTube, Premium Aile planı üyelerinin aynı yerde yaşayıp yaşamadığını belirlemek için zaten her 30 günde bir elektronik kontrol yapıyor. Ancak bugüne kadar farklı konumlarda yaşayan üyeler ciddi bir kısıtlamayla karşılaşmıyordu. Artık farklı hanelerde yaşamak, Premium ayrıcalıklarınızın iptal edilmesine yol açabilir.

NETFLIX DE YAPMIŞTI

YouTube’un son kısıtlamaları, diğer yayın platformlarının uyguladığı adımlarla aynı çizgide. Netflix’in bu sıkılaştırması, bu konuda sektördeki ilklerden biriydi. Ancak şirket, değişiklik sonrası abone sayısında artış yaşadığını açıklamıştı. Belki YouTube da benzer bir sonuç elde etmeyi hedefliyor olabilir.