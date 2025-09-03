HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Uyarı e-postaları gelmeye başladı! YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber

YouTube Premium aile planını ortak bir şekilde kullananlara kötü haber geldi. Eğer "aile evi" dışında bir yerden YouTube Premium Aile planı kullanıyorsanız, bu durum yakında sona erebilir. Çünkü YouTube, Premium Aile planı paylaşımı üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya başlamış gibi görünüyor. Öyle ki bazı kullanıcılar, “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” konu başlıklı uyarı e-postaları almaya başlamış bile.

Uyarı e-postaları gelmeye başladı! YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber
Enes Çırtlık

Aylık 159,99 TL olan YouTube Premium Aile planı, reklamsız YouTube ve YouTube Music erişimini en fazla 5 kişiyle paylaşmanıza olanak tanıyor. Resmi olarak bu kişilerin aynı çatı altında yaşıyor olması gerekiyordu, fakat YouTube bu kuralı pek katı şekilde uygulamıyordu. Görünüşe göre bu durum artık değişiyor.

YOUTUBE E-POSTA UYARILARI GÖNDERMEYE BAŞLADI

Bir Android Police okuyucusunun aktardığına göre YouTube, aile planı yöneticisiyle aynı evde yaşamayan üyelerin bulunduğu Premium Aile hesaplarını aktif olarak işaretlemeye başladı.

Uyarı e-postaları gelmeye başladı! YouTube Premium u ortak kullananlara kötü haber 1

Bazı kullanıcılar, “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” konu başlıklı uyarı e-postaları almaya başladı. Mesajda, eğer YouTube sistemleri sizin plan yöneticinizle aynı fiziksel adreste olmadığınızı tespit ederse, 14 gün içinde Premium erişiminizi kaybedeceğiniz belirtiliyor. Buna göre işaretlenen üyeler aile grubunda kalmaya devam edecek ancak Google desteğiyle uygunluklarını doğrulamadıkları sürece yalnızca reklamlı YouTube izleyebilecekler.

Uyarı e-postaları gelmeye başladı! YouTube Premium u ortak kullananlara kötü haber 2

YouTube, Premium Aile planı üyelerinin aynı yerde yaşayıp yaşamadığını belirlemek için zaten her 30 günde bir elektronik kontrol yapıyor. Ancak bugüne kadar farklı konumlarda yaşayan üyeler ciddi bir kısıtlamayla karşılaşmıyordu. Artık farklı hanelerde yaşamak, Premium ayrıcalıklarınızın iptal edilmesine yol açabilir.

Uyarı e-postaları gelmeye başladı! YouTube Premium u ortak kullananlara kötü haber 3

NETFLIX DE YAPMIŞTI

YouTube’un son kısıtlamaları, diğer yayın platformlarının uyguladığı adımlarla aynı çizgide. Netflix’in bu sıkılaştırması, bu konuda sektördeki ilklerden biriydi. Ancak şirket, değişiklik sonrası abone sayısında artış yaşadığını açıklamıştı. Belki YouTube da benzer bir sonuç elde etmeyi hedefliyor olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da anız yangınıYüksekova’da anız yangını
Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttuMalatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu

Anahtar Kelimeler:
youtube YouTube Premium abonelik ücretleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.