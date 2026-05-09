HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Uyarı yapıldı! İstanbul'da bugün başlıyor: 10 gün boyunca etkili olacak

Türkiye bugünden itibaren çöl tozunun etkisi altına girecek. Çöl tozunun 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozunun ülkeyi ne zaman terk edeceğini de açıkladı.

Uyarı yapıldı! İstanbul'da bugün başlıyor: 10 gün boyunca etkili olacak

Türkiye ve Akdeniz Havzası bugünden itibaren 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına girecek. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sahra Çölü kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının bugünden itibaren 10 gün boyunca Türkiye ve Akdeniz Havzası'nda etkili olmasının beklendiğini belirtti.

ÖZELLİKLE BAHAR AYLARINDA ETKİLİ OLUYOR

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü gibi kurak bölgelerden atmosfere karışan çok ince mineral parçacıklarının rüzgarlarla taşınmasıyla oluşan çöl tozuna maruz kalabiliyor.

Her yıl Sahra Çölü'nden yaklaşık 180 milyon ton mineral tozunun atmosfere karışıp, rüzgarla taşınarak Avrupa, Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasına kadar ulaşabilen çöl tozu hakkında Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çöl tozlarının özellikle bahar aylarında Türkiye'de daha fazla etkili olduğunu anlatan Toros, geniş çöl alanlarındaki sıcak ve kuru hava tabakasının, tozların yüksek atmosfer seviyelerinde uzun süre taşınmasına imkan sağladığını söyledi.

Uyarı yapıldı! İstanbul da bugün başlıyor: 10 gün boyunca etkili olacak 1

İSTANBUL İLK ETKİLENECEK ŞEHİRLERDEN

Toros, çöl tozu olaylarının yalnızca yerel değil, küresel atmosfer dolaşımının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

" İstanbul da çöl tozunun batıdan gelmesi sebebiyle öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesinde düşüşe yol açacak. Çöl tozunun önümüzdeki pazartesi (18 Mayıs) gününden itibaren yurdu terk etmesini bekliyoruz."

Çöl tozlarının astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için risk oluşturduğuna dikkati çeken Toros, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların yoğun toz taşınımı sırasında uzun süre dış ortamda kalmamasının önem taşıdığını kaydetti.

Uyarı yapıldı! İstanbul da bugün başlıyor: 10 gün boyunca etkili olacak 2

Toros, birçok bilimsel çalışmanın atmosferdeki ince partikül maddelerin akciğerler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, "Çöl tozları binlerce kilometre taşınarak Karayipler ve Amerika kıtasında dahi hava kalitesini ciddi biçimde etkileyebiliyor." dedi.

SOLUNUM HASTALARI MASKE TAKMALI

Prof. Dr. Toros, çöl tozu taşınımının etkili olduğu dönemlerde hava kalitesi verilerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini belirterek, hava kalitesi indeksinin kırmızı, mor veya kahverengi seviyelere ulaşması halinde mecbur olmadıkça vatandaşların uzun süre açık havada kalmamasını, yoğun fiziksel aktiviteleri azaltmasını ve solunum hastalarının gerekli durumlarda maske kullanmasını önerdi.

Çamurlu yağışlardan sonra araçların yıkanmasının gerekebileceğini ifade eden Toros, vatandaşların özellikle hassas gruplar için yapılan meteorolojik ve sağlık uyarılarını dikkate almasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildiErzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi
Kemaliye’de Şırzi Köprüsü akşam turizmine hazırlanıyorKemaliye’de Şırzi Köprüsü akşam turizmine hazırlanıyor

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sahra Çölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.