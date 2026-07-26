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Uyarılara aldırış etmeyen 17 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak öldü

Hatay’da yapılan uyarılara rağmen dalgalara aldırış etmeden denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak öldü.

Uyarılara aldırış etmeyen 17 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak öldü

Meteoroloji, şiddetli fırtına ve dalga uyarısında bulunduğu Akdeniz’de hafta sonu denizde dalga etkili oldu. Arsuz ilçesi Gözcüler Sahili’nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar denizde boğuldu. Bayraktar’ı fark eden vatandaşlar ve can kurtaran genci kurtardı. Kurtarılarak kıyıya çıkartılan Bayraktar’a ilk müdahale sahilde yapıldı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Bayraktar’ın denizden çıkartıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

Uyarılara aldırış etmeyen 17 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak öldü 1

Uyarılara aldırış etmeyen 17 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak öldü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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