Uygulama noktasına takılmamak için kaçtı, kıskıvrak yakalandı

Edirne’de uygulama noktasından kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saraçhane semtinde, Fen İşleri Müdürlüğü önünde genel asayiş uygulaması yapan Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan ve geri manevra ile kaçmaya çalışan bir aracı fark etti.
Yunus ekiplerinin dikkati sayesinde aracın kaçış güzergâhı kısa sürede kesildi. Bunun üzerine sürücü, aracı terk ederek kapılarını kilitledi ve kaçmaya başladı. Üzerinde bulunan araç anahtarını ise iddiaya göre yakındaki otluk alana attı.
Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamaca sonunda Yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerine, araçtan inmediğini ve aracın kendisine ait olmadığını, otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen şahsın kimliği "T.Z. olarak belirlendi.
Polisin yaptığı sorgulamada aracın, sürücünün ayrı yaşadığı eşine ait olduğu ortaya çıktı. T.Z. aracı kendisinin kullanmadığını ısrarla söylese de verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.
Araçta yapılan inceleme sürerken, olay yerine aracın ruhsat sahibi olan kadın geldi. Bu sırada gerginlik artarken, hem kadın hem de T.Z. polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Olay yerine gelen oğulları da araca zarar vererek ortamı daha da gerdi. Aracın arka camına yumruk atarak camı kıran oğulları da gözaltına alındı.
Polis, aynı aileden üç kişiyi gözaltına alarak, haklarında işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Cama vurmak suretiyle eli yaralanan genç ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

