"Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" hatası nedir, nasıl giderilir? "Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" hatası ve çözümü

"Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" hatası ve çözümü üzerine bilgi sunulması önem arz eder. Nitekim Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda ortaya çıkan bu problem önemli uygulamaların kullanılmasını engelleyebilir. İlgili hataya yol açan temel nedenler dosyalardaki eksiklikler ve hatalar olarak öne çıkar. Bu sorunun çözülmesi için uygulanabilen yöntemlerse programı yeniden yükleme ya da uyumluluk ayarlarını kontrol etme gibi teknikleri kapsar.

"Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" hatası nedir?

"Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" olarak bilinen hata, Windows işletim sisteminin mevcut olduğu cihazlarda karşılaşılabilen bir uyarı türüdür. Kullandığı cihazda bu hatayı alan bireyler ise programın çalışmak için ihtiyaç duyduğu bazı dosyaların eksik olduğunu anlamalıdır. Bununla birlikte incelenen hata programı çalıştıran gerekli dosyaların bozuk olmasından ötürü de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla söz edilen sorunun genellikle Visual C++ Redistributable paketleriyle ilgili olduğu söylenmelidir.

"Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" hatası nasıl giderilir?

Yararlandığı cihazda “Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı” hatasını alan kullanıcıların sorunu gidermek için göz atabileceği çözüm önerileri aşağıdaki gibidir:

Uygulamanın uyumluluk durumunu kontrol etmek

Bu hatayla ilişkili olan programın .exe dosyasına sağ tıklayıp Özellikler seçeneğine ulaşmak mümkündür. Böylece Uyumluluk sekmesine geçilerek "Bu programı uyumluluk modunda çalıştır" opsiyonunun işaretlenebilir. Bununla birlikte mevcut listeden uygun olan bir Windows sürümü seçilir. Son olarak Uygula ve Tamam yazısına tıklanarak programı yeniden çalıştırmayı denemek gerekir.

Visual C++ Redistributable paketlerini sisteme yeniden yüklemek

Cihazın Denetim Masası menüsünden Programlar ve Özellikler başlığına tıklanarak "Microsoft Visual C++ Redistributable" adlı tüm girişler bulunabilir. Bu sayede tüm girişlerin kaldırılması ve Microsoft’un web sitesine giriş yapılması söz konusu olur. Ardından sitedeki Visual C++ Redistributable paketlerinin güncel sürümleri cihaza indirilir. Yüklenen paketler çalıştırıldıktan sonra ise yönergeler takip edilir. Paketlerin kurulumu tamamlandığında da bilgisayarın yeniden başlatılması ve programın açılması gerekir.

Sistem Dosyası Denetleyicisi (SFC) opsiyonunu kullanmak

Sistem Dosyası Denetleyicisi’ni çalıştırmak için Komut İstemi opsiyonu yönetici olarak başlatılmalıdır. Ardından komut istemi ekranına sfc/scannow yazılarak enter tuşuna basılır. Böylece Sistem Dosyası Denetleyicisi bozuk dosyaları tarayarak onarmaya çalışır. Bu işlem tamamlandığında ise bilgisayarı yeniden başlatarak programı başarılı bir şekilde açmak mümkün olur.

Windows güncellemelerini gözden geçirmek

Ayarlar bölümünden Güncelleştirme ve Güvenlik kısmına erişim sağlanarak Windows Update yazısına tıklanabilir. Bu menüdeki güncellemeleri kontrol et opsiyonundan yararlanıldığı takdirde uygulamaların son sürümleri sisteme kurulabilir. Daha sonra bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla uygulamayı başlatma hatasının çözülüp çözülmediği anlaşılır.

Programı yeniden indirme seçeneğinden yararlanmak

"Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı" hatasının çözülmesi için uyarıyla ilişkili olan programı yeniden yüklemek mümkündür. Bunun için programın bilgisayardan kaldırılması ve daha sonra resmi web sitesinden güncel sürümüyle yüklenmesi önerilir.

Olay Görüntüleyicisi menüsünü kontrol etmek

Cihazdan Olay Görüntüleyicisi sekmesine ulaşıldığı zaman Windows Günlükleri ve Uygulama başlıklarına tıklanır. Böylece hata mesajlarının incelenmesi ve hataya yol açan hususun belirlenmesi mümkün olur.

Windows'u sıfırlamayı denemek

Üst başlıklarda sıralanan yöntemlerin herhangi biri ilgili hatayı çözme konusunda işe yaramadığı zaman Windows'u sıfırlama tekniği kullanılabilir. Bunun için sırasıyla Ayarlar, Güncelleştirme ve Güvenlik, Kurtarma menüsüne geçiş yapılmalıdır. Ardından bilgisayarı sıfırla seçeneği kullanılarak Windows yeniden kurulabilir. Ancak teknik bilgisi yeterli olmayan kullanıcıların ilgili yöntemden yararlanmadan önce profesyonel destek almasında yarar vardır.