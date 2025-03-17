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  4. Uygulamada durduruldu! Bir polise söylenebilecek en son yalanı söyledi

Uygulamada durduruldu! Bir polise söylenebilecek en son yalanı söyledi

17.03.2025 11:46
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İstanbul'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Küçükçekmece'de polis uygulamasına giren bir kişi polislere emniyet müdürü olduğunu söyledi. Üstüne bir de kimlik kartı gösterdi. Şüphelinin yalan söylediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelinin evi de arandı, çıkanlar ise polisleri bile şaşırttı.

Uygulamada durduruldu! Bir polise söylenebilecek en son yalanı söyledi

İstanbul Küçükçekmece’de polisin durduğu araç sürücü emniyet müdürü olduğunu iddia ederek sahte belge gösterdi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 1 adet pompalı tüfek, 1 adet airsoft diye tabir edilen silah, hançer, 1 adet balta ele geçirildi.

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KURTARMAK İSTEDİ DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde 14 Mart 2025 tarihi saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli şahıs kontrol edilmek istendiği sırada kendisinin Emniyet Müdürü olduğunu iddia ederek kurum kimliği gösterdi. Kimliğin sahte olduğu anlaşılarak şüpheli K.T. gözaltına alındı.

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EVİ DE ARANDI! NELER ÇIKTI NELER

Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheli K.T.’nin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bunlara takılı vaziyette 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet airsoft diye tabir edilen silah, 1 adet silah susturucu olarak değerlendirilen aparat, 2 adet bıçak ve 1 adet hançer, 1 adet balta, 126 adet çeşitli silahlara ait farklı çapta fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği, 1,8 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli K.T uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul emniyet müdürü yalan
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