Uykusuzluk tansiyonu yükseltir mi? Uykusuzluğun tansiyona etkisi

Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak sağlıklı bir yaşam sürmek için yeterli değildir. Uyku düzeni ve uykunun kalitesi de son derece önemlidir. Kişiler yeterince dinlenmediği ve gerektiği kadar uyumadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkabilir ya da mevcut hastalıklar tetiklenerek daha da ilerleyebilir.

Ferhan Petek

Zihnin ve bedenin yeterince dinlenebilmesi için kaliteli ve düzenli uyku son derece önemlidir. Yeterince uyumayan kişilerin bedeni ihtiyaç duyduğu kadar dinlenemediği zaman birçok fiziksel ve psikolojik hastalık meydana gelebilir. Bir yetişkinin ortalama olarak 7 saat uykuya ihtiyacı vardır. Gün içinde bu süreden daha az uyunması ve bu uyku düzensizliğinin sürekli olması beraberinde birçok hastalığı da getirebilir.

Gün içinde yaşanan çeşitli olaylar ya da durumlara bağlı olarak yaşanan stres başta gelmek üzere uyku düzeninin bozulmasında birçok neden olabilir. Ayrıca düzensiz beslenme, hareketsiz bir yaşam biçimi gibi farklı sebepler ya da kullanılan ilaçlar da kişilerin uyku kalitesini bozabilir. Uyku zamanlamasının yanlış planlanması, çeşitli psikolojik ya da fizyolojik unsurlar uyku düzeninin bozulmasına yol açabilmektedir.

Uykusuzluk, birçok hastalık gibi tansiyon sorunu olan kişilerin hastalığını da tetikleyebilmektedir. Düzenli olarak uyku uyuyamayan kişilerin tansiyon ya da diğer başka kronik rahatsızlıkları tetiklenerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Uykusuzluk tansiyonu yükseltir mi?

Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon sorunu aşırı tuz tüketimi, stres, alkol ve sigara kullanımı, hareketsiz bir yaşam tarzı gibi birçok farklı sebepten tetiklenebilmektedir. Yüksek tansiyon hastası olanların beslenmesine, günlük yaşam rutinine ve uyku düzenine dikkat etmesi son derece önemlidir. Uykusuzluk durumu birçok hastalık için olduğu gibi hipertansiyon rahatsızlığı için de tetikleyici kabul edilmektedir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre bireyler her gece gerektiği ifade edilen sürelerde uyusalar dahi eğer düzenli bir uyku standardına sahip değillerse yüksek tansiyon ya da benzeri sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Yüksek tansiyon hastaları için ise uyku düzensizliği ya da kaliteli uyku uyumamak, hastalığı olumsuz yönde etkileyebilir ve bu durum ani tansiyon düşüşü ya da ani tansiyon yükselmesine neden olabilmektedir.

Uykusuzluğun tansiyona etkisi nedir?

Kalp ve damar sağlığı, beyin sağlığı, cilt sağlığı başta gelmek üzere insanın genel beden sağlığını da etkileyen uykusuzluk hali tansiyon üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Tansiyon problemleri ile uyku süresi ve uyku düzeni arasında direkt bir bağlantı bulunmaktadır. Uyku süresi bir geceden diğer geceye 2 saat ya da daha fazla farkla değişkenlik gösterirse kişiler yüksek tansiyon sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Az uyuyan ya da düzensiz uyuyan kişilerde tansiyonda ani değişiklikler yaşanabilmektedir. Bir hafta içindeki uyku düzeni bozulursa ve yeniden toparlanamazsa hafta içinde kişilerin tansiyonlarında ani yükselmeler görülebilir. Yüksek tansiyon hastalığı olan kişiler de uyku düzenine ayrıca dikkat etmelidir. Olası bir uyku problemi ya da uyku kalitesi düşüklüğünde çok vakit kaybetmeden bir doktora danışmak gerekir.

Tansiyon sorunu yaşamamak için ya da mevcut hipertansiyon hastalığını risk altına alacak bir durum yaşamamak için uyku düzenine önem verilmelidir. Düzenli ve kaliteli bir uyku için gereken önlemler alınmalı ve mutlaka bir uyku düzeni elde edilmelidir. Uyku sorununu çözebilmek için öncelikli olarak uyku probleminin kaynağını doğru tespit etmek de son derece önemlidir.

Uykusuzluk durumu dışında stres, aşırı tuz tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, çeşitli bağımlılıklar gibi başka nedenler de yüksek tansiyon problemini tetikleyici etkiye sahiptir.

