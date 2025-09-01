Uyurken diş sıkma neden olur? Gece diş sıkmanın nedenleri

Bruksizm, fiziksel bir hastalık olarak değerlendirilebileceği gibi psikolojik bazı nedenlere bağlı olarak da meydana gelebilen bir durum olarak kabul edilmektedir. Gündüz ya da gece yutkunma ve çiğneme eylemleri dışında yapılan diş gıcırdatma ya da diş sıkma davranışı olarak tanımlanmaktadır. Burun tıkanıklığına bağlı olarak hava yolu tıkanıklığının başat belirtilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Diş hekimleri tarafından tanısı konan bir sorundur ve nedenleri de çeşitlilik göstermektedir.

Uyurken diş sıkma neden olur?

Dünya genelinde çok sık görülen ve Türkiye’de %80 oranında görüldüğü bilinen uyurken diş sıkma durumu hem gündüz hem de gece uyurken bilinç dışı olarak yapılabilen bir durumdur. Uykunun farklı fazları sırasında yaşanabilen bu durum çocuklarda süt dişleri ile sürekli dişlerinin değişme sürecinde yaşanabilen bir durumdur. Fizyolojik olarak kabul edilen bu durum psikolojik olarak da yaşanabilmektedir. Bruksizm adı verilen uyurken diş sıkma durumu kendini şu belirtiler ile birlikte göstermektedir:

Yorgun uyanma

Dişlerde aşırı hassasiyet

Kulak ağrısı

Ağzı açıp kapatma sırasında ağızdan ses gelmesi

Sık sık yaşanan baş ağrıları

Boyunda ağrı

Ağzı tam olarak açamamak

Sinüste ağrılar

Çene ağrısı

Yüz kaslarında ağrı

Uyku kalitesinde ve düzeninde bozulmalar

Diş sıkma ya da çene kenetleme durumları birçok kişi için bir tür stres ile başa çıkma yolu olarak kabul edilmektedir. Çene yapısı ya da dişlerin durumu uyurken diş sıkmanın nedenleri arasında yer alabilmektedir. Eklem bozuklukları, alt ve üst çeneyi birbirine bağlayan eklemlerdeki işlev bozuklukları TME (Temporomandibular eklem bozukluğu) olarak ifade edilir. Bu durum da gece diş sıkmanın sebepleri arasındadır.

Gece diş sıkmanın nedenleri nelerdir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen gece diş sıkma durumu daha çok şu nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir:

Stres

Solunum sorunları

Kullanılan bazı anti depresan içerikli ilaçlar

Genetik nedenler

Sigara kullanımı

Alkol kullanımı

Çok fazla çay ve kahve tüketmek

Uykuda konuşma

Uyku apnesi

Uyku felci

Çeşitli uyku sorunları

Temporoman dibular eklem sorunları

Kaygı sorunları

Diş sıkma sorununu uzun süreli yaşayan kişilerde bazı olumsuz ve kalıcı olabilecek etkiler de görülmektedir. Uzun süreli olarak görülen etkilerden bazıları şunlardır:

Uzun süren migren ağrıları

Kas tonusunda artış

Kare yüz oluşumu

TME

Çene eklemi problemleri

Diş aşınmalarının şiddetli ve sürekli hızlanan bir halde görülmesi

Diş sıkma probleminin tedavisi var mıdır?

Diş sıkma durumu hem gece uyurken hem de gündüz yaşanabilen bir durum olarak kendini göstermektedir. Tedavisi bulunduğu bilinmektedir ve bu rahatsızlığın kaynağına göre doktor tarafından önce tanı konduktan sonra en uygun tedavi yöntemi seçilir. En çok bilinen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden bazıları şunlardır: