Uyurken diş sıkma neden olur? Gece diş sıkmanın nedenleri

Bruksizm, fiziksel bir hastalık olarak değerlendirilebileceği gibi psikolojik bazı nedenlere bağlı olarak da meydana gelebilen bir durum olarak kabul edilmektedir. Gündüz ya da gece yutkunma ve çiğneme eylemleri dışında yapılan diş gıcırdatma ya da diş sıkma davranışı olarak tanımlanmaktadır. Burun tıkanıklığına bağlı olarak hava yolu tıkanıklığının başat belirtilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Diş hekimleri tarafından tanısı konan bir sorundur ve nedenleri de çeşitlilik göstermektedir.
Dünya genelinde çok sık görülen ve Türkiye’de %80 oranında görüldüğü bilinen uyurken diş sıkma durumu hem gündüz hem de gece uyurken bilinç dışı olarak yapılabilen bir durumdur. Uykunun farklı fazları sırasında yaşanabilen bu durum çocuklarda süt dişleri ile sürekli dişlerinin değişme sürecinde yaşanabilen bir durumdur. Fizyolojik olarak kabul edilen bu durum psikolojik olarak da yaşanabilmektedir. Bruksizm adı verilen uyurken diş sıkma durumu kendini şu belirtiler ile birlikte göstermektedir:
Diş sıkma ya da çene kenetleme durumları birçok kişi için bir tür stres ile başa çıkma yolu olarak kabul edilmektedir. Çene yapısı ya da dişlerin durumu uyurken diş sıkmanın nedenleri arasında yer alabilmektedir. Eklem bozuklukları, alt ve üst çeneyi birbirine bağlayan eklemlerdeki işlev bozuklukları TME (Temporomandibular eklem bozukluğu) olarak ifade edilir. Bu durum da gece diş sıkmanın sebepleri arasındadır.
Çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen gece diş sıkma durumu daha çok şu nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir:
Diş sıkma sorununu uzun süreli yaşayan kişilerde bazı olumsuz ve kalıcı olabilecek etkiler de görülmektedir. Uzun süreli olarak görülen etkilerden bazıları şunlardır:
Diş sıkma durumu hem gece uyurken hem de gündüz yaşanabilen bir durum olarak kendini göstermektedir. Tedavisi bulunduğu bilinmektedir ve bu rahatsızlığın kaynağına göre doktor tarafından önce tanı konduktan sonra en uygun tedavi yöntemi seçilir. En çok bilinen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden bazıları şunlardır: