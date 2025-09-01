HABER

Uyurken diş sıkma neden olur? Gece diş sıkmanın nedenleri

Halk arasında günlük konuşma dilinde diş gıcırdatma ya da diş sıkma olarak adlandırılan durum tıp dilinde bruksizm olarak geçmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilen bu problem çeşitli belirtiler ile birlikte kendini gösterebilmektedir.

Uyurken diş sıkma neden olur? Gece diş sıkmanın nedenleri
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Uyurken diş sıkma neden olur?
  • Gece diş sıkmanın nedenleri nelerdir?
  • Diş sıkma probleminin tedavisi var mıdır?

Bruksizm, fiziksel bir hastalık olarak değerlendirilebileceği gibi psikolojik bazı nedenlere bağlı olarak da meydana gelebilen bir durum olarak kabul edilmektedir. Gündüz ya da gece yutkunma ve çiğneme eylemleri dışında yapılan diş gıcırdatma ya da diş sıkma davranışı olarak tanımlanmaktadır. Burun tıkanıklığına bağlı olarak hava yolu tıkanıklığının başat belirtilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Diş hekimleri tarafından tanısı konan bir sorundur ve nedenleri de çeşitlilik göstermektedir.

Uyurken diş sıkma neden olur?

Dünya genelinde çok sık görülen ve Türkiye’de %80 oranında görüldüğü bilinen uyurken diş sıkma durumu hem gündüz hem de gece uyurken bilinç dışı olarak yapılabilen bir durumdur. Uykunun farklı fazları sırasında yaşanabilen bu durum çocuklarda süt dişleri ile sürekli dişlerinin değişme sürecinde yaşanabilen bir durumdur. Fizyolojik olarak kabul edilen bu durum psikolojik olarak da yaşanabilmektedir. Bruksizm adı verilen uyurken diş sıkma durumu kendini şu belirtiler ile birlikte göstermektedir:

  • Yorgun uyanma
  • Dişlerde aşırı hassasiyet
  • Kulak ağrısı
  • Ağzı açıp kapatma sırasında ağızdan ses gelmesi
  • Sık sık yaşanan baş ağrıları
  • Boyunda ağrı
  • Ağzı tam olarak açamamak
  • Sinüste ağrılar
  • Çene ağrısı
  • Yüz kaslarında ağrı
  • Uyku kalitesinde ve düzeninde bozulmalar

Diş sıkma ya da çene kenetleme durumları birçok kişi için bir tür stres ile başa çıkma yolu olarak kabul edilmektedir. Çene yapısı ya da dişlerin durumu uyurken diş sıkmanın nedenleri arasında yer alabilmektedir. Eklem bozuklukları, alt ve üst çeneyi birbirine bağlayan eklemlerdeki işlev bozuklukları TME (Temporomandibular eklem bozukluğu) olarak ifade edilir. Bu durum da gece diş sıkmanın sebepleri arasındadır.

Gece diş sıkmanın nedenleri nelerdir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen gece diş sıkma durumu daha çok şu nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir:

  • Stres
  • Solunum sorunları
  • Kullanılan bazı anti depresan içerikli ilaçlar
  • Genetik nedenler
  • Sigara kullanımı
  • Alkol kullanımı
  • Çok fazla çay ve kahve tüketmek
  • Uykuda konuşma
  • Uyku apnesi
  • Uyku felci
  • Çeşitli uyku sorunları
  • Temporoman dibular eklem sorunları
  • Kaygı sorunları

Diş sıkma sorununu uzun süreli yaşayan kişilerde bazı olumsuz ve kalıcı olabilecek etkiler de görülmektedir. Uzun süreli olarak görülen etkilerden bazıları şunlardır:

  • Uzun süren migren ağrıları
  • Kas tonusunda artış
  • Kare yüz oluşumu
  • TME
  • Çene eklemi problemleri
  • Diş aşınmalarının şiddetli ve sürekli hızlanan bir halde görülmesi

Diş sıkma probleminin tedavisi var mıdır?

Diş sıkma durumu hem gece uyurken hem de gündüz yaşanabilen bir durum olarak kendini göstermektedir. Tedavisi bulunduğu bilinmektedir ve bu rahatsızlığın kaynağına göre doktor tarafından önce tanı konduktan sonra en uygun tedavi yöntemi seçilir. En çok bilinen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden bazıları şunlardır:

  • Yanlış şekilde hizalanmış olan dişleri düzeltmek için ortodonti tedavisi
  • Uyku bozukluklarının tedavisi
  • TME tanısı konulduysa bu hastalığa yönelik tedavi uygulanması
  • Stres yönetimi
  • Diş sıkma sebebi ile aşınmış olan dişlerin durumunu daha kötü olmaması için diş implantları kullanımı
Anahtar Kelimeler:
diş sıkma diş
