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"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

Her geçen gün özellikle İstanbul'da birbirinden ilginç adli vakalar karşımıza çıkıyor. Son olarak hafta sonu en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı 32 bıçak darbesiyle öldüren Sevil Akdağ'ın soğukkanlılığı herkesi şaşırttı. Cinayeti işledikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden Okan Bülent T.’nin evine giden Sevil Akdağ ifadesinde maktül Elif Kırav'ı suçladı.

"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

Öldürdüğü Elif Kırav'ın alkolün etkisinde olduğunu sarhoşken kendisinen geçtiğini ve saldırganlaştığını söyleyen Sevil Akdağ, kendisinin de alkollü olduğunu bu nedenle bıçaklayıp bıçaklamadığını hatırlamadığını söyledi. Ayrıca Sevil'in evinde saklandığı Okan Bülent T. de gözaltına alındı.

SUÇU MAKTÜLE ATMAYA ÇALIŞTI

İstanbul'un Fatih ilçesinde Elif Kırav'ın evinde yaşanan tartışma sonrası arkadaşını 32 bıçak darbesiyle öldüren Sevil Akdağ, hakime ifade verdi. İfadesinde kendisini Elif'in davet ettiğini belirten Akdağ, her katil gibi suçu maktule atmaya çalıştı.

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KATİLİN İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM HATIRLAMIYORUM

Hakime ifade veren katil Sevil Akdağ; şu sözleri söyledi: **"Mekan kapanıyor sen bana gel dedi. Gitmek istemedim çünkü sarhoşken zaman zaman saldırganlaşıyordu. Bu yüzden küstüğümüz de oluyordu. Yüksek sesle konuştu uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç içiyordu tartışma büyüdü. Bana saldırdı elinde bıçak vardı, elinden almaya çalıştım ama bana vurdu.

Darp etti saçımı çekti tokat attı parmaklarımı ısırdı. Ben kaçmaya çalıştım, kendimi korumaya çalıştım. Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle hatırlamıyorum"**

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Anahtar Kelimeler:
Elif Kırav Sevil Akdağ
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